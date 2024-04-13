Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек
Американский музыкант, лидер рок-коллектива Bon Jovi Джон Бон Джови рассказал, что в этом году выкупил свою самую первую гитару, которую продал своему соседу еще в 1978 году. Об этом музыкант заявил на шоу Jimmy Kimmel Live.
По словам музыканта, за 46 лет лет тот сосед стал полицейским и с радостью продал гитару обратно артисту. Джон предположил, что мужчина, скорее всего, ни разу не прикоснулся к гитаре за это время.
На этой гитаре Бон Джови написал песню I’m In Love With My First Guitar, которая войдет в грядущий альбом Bon Jovi «Forever». Выход в свет новой пластинки планируется 7 июня.
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