Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек

По словам музыканта, за 46 лет лет тот сосед стал полицейским и с радостью продал гитару обратно артисту. Джон предположил, что мужчина, скорее всего, ни разу не прикоснулся к гитаре за это время.

На этой гитаре Бон Джови написал песню I’m In Love With My First Guitar, которая войдет в грядущий альбом Bon Jovi «Forever». Выход в свет новой пластинки планируется 7 июня.

Ранее лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап, являющийся также историком творчества The Beatles, рассказал «Радиоточке НСН», что величайшим рок-н-ролльным музыкантом является Чак Берри, а не Элвис Пресли.