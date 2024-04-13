Джон Бон Джови выкупил свою первую гитару и написал на ней трек

Американский музыкант, лидер рок-коллектива Bon Jovi Джон Бон Джови рассказал, что в этом году выкупил свою самую первую гитару, которую продал своему соседу еще в 1978 году. Об этом музыкант заявил на шоу Jimmy Kimmel Live.

Джон Бон Джови выпустил клип на «самую личную» песню

По словам музыканта, за 46 лет лет тот сосед стал полицейским и с радостью продал гитару обратно артисту. Джон предположил, что мужчина, скорее всего, ни разу не прикоснулся к гитаре за это время.

На этой гитаре Бон Джови написал песню I’m In Love With My First Guitar, которая войдет в грядущий альбом Bon Jovi «Forever». Выход в свет новой пластинки планируется 7 июня.

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ФОТО: ТАСС / SMG via ZUMA Press Wire
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