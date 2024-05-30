Гитару Леннона из фильма продали на аукционе за 2,85 миллиона долларов
Гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона продана на аукционе Julien's Auctions за 2,85 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе аукционного дома.
Музыкальный инструмент вошел в пятерку самых дорогих гитар мира. Леннон играл на нем во время работы над композициями для фильма «На помощь!».
В 1965 году музыкант подарил гитару коллеге Гордону Уоллеру из дуэта Peter & Gordon. Тот передал ее менеджеру, который почти 50 лет хранил его на чердаке своего дома.
Ранее сообщалось, что на предстоящем аукционе «Hilton Estate & Elvis Presley Artifacts» выставят на торги личную Библию американского певца и актера Элвиса Пресли. Также среди лотов заявлены: спортивный костюм армии США, который Пресли носил во время службы в Западной Германии, солнцезащитные очки Пресли, которые он надевал на съемках «Elvis on tour», его кольца, и даже часы, которые он сделал сам, передает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru