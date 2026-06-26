Путин утвердил закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит на портале госуслуг тревожную кнопку для борьбы с мошенниками. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает RT.

С помощью новой функции граждане смогут оперативно жаловаться на мошеннические действия через «Госуслуги». После подачи сигнала информация автоматически поступает в государственную информационную систему Антифрод.

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Платформа Антифрод при получении уведомления мгновенно информирует банки и операторов связи о том, что пользователь стал жертвой киберпреступников. Это позволяет финансовым организациям и телеком-компаниям незамедлительно реагировать на возникшую угрозу.

Закон также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать ущерб гражданам в случае проявления халатности. Новая функция станет дополнительным инструментом защиты россиян от киберпреступников.

Ранее эксперт предупредил россиян о крадущем «Госуслуги» вирусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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