В ЯНАО девушка получила ожоги при столкновении параплана с ЛЭП
Параплан врезался в опору линии электропередачи в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в результате инцидента пострадала пассажирка, получившая ожоги, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшая Виктория рассказала, что совершала полет вместе с подругой и инструктором. После некоторого времени в воздухе аппарат начал снижение и столкнулся с проводами. Девушка запомнила лишь резкую вспышку и боль в руке и ноге, добавив, что в настоящее время ее состояние нормализовалось.
Пилот Ренат Абдульманов пояснил, что параплан набрал высоту 500 метров, но из-за ухудшения погодных условий у него начал пропадать заряд и отказывать двигатель. Ему пришлось совершать вынужденную посадку, после которой пассажирка около 40 минут провисела вниз головой до прибытия спасателей.
Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с парапланеристами. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства.
Ранее российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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