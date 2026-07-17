В ЯНАО девушка получила ожоги при столкновении параплана с ЛЭП

Пилот Ренат Абдульманов пояснил, что параплан набрал высоту 500 метров, но из-за ухудшения погодных условий у него начал пропадать заряд и отказывать двигатель. Ему пришлось совершать вынужденную посадку, после которой пассажирка около 40 минут провисела вниз головой до прибытия спасателей.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с парапланеристами. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Ранее российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

