Россиян предупредили о наказании за использование бани в бизнес-целях

Для нарушителей предусмотрен штраф «за нецелевое использование участка». Как уточнил парламентарий в беседе с NEWS.ru, сумма штрафа для физических лиц составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не ниже 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1 до 1,5%, но не ниже 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже 100 тысяч рублей. В отдельных случаях ответственность предусмотрена в виде лишения свободы.

Вместе с тем, Чаплин отметил, что на землях общего пользования можно организовать магазин в СНТ. По его мнению, правила стоит пересмотреть и для бань.

