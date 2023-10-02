Россиян предупредили о наказании за использование бани в бизнес-целях
Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки, рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он предупредил, что такое бизнес-предприятие закон запрещает строить на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и личных подсобных хозяйствах. В этом случае использовать баню можно лишь для собственных нужд.
Для нарушителей предусмотрен штраф «за нецелевое использование участка». Как уточнил парламентарий в беседе с NEWS.ru, сумма штрафа для физических лиц составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не ниже 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1 до 1,5%, но не ниже 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже 100 тысяч рублей. В отдельных случаях ответственность предусмотрена в виде лишения свободы.
Вместе с тем, Чаплин отметил, что на землях общего пользования можно организовать магазин в СНТ. По его мнению, правила стоит пересмотреть и для бань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru