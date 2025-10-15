Россиян предупредили о наказании для тех, кто дает ребенку «порулить»
Передача управления автомобилем ребёнку грозит его родителям административной ответственностью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, в данном случае речь идёт об управлении транспортом водителем, у которого нет водительских прав. Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
Также в данной статье речь идёт о передаче управления лицу, заведомо не имеющему права управления. Размер штрафа - 30 тысяч рублей.
Воропаев добавил, что кроме того, таких родителей могут наказать по статье о ненадлежащем воспитании детей. За это КоАП предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.
