Россиян предупредили о наказании для тех, кто дает ребенку «порулить»

По его словам, в данном случае речь идёт об управлении транспортом водителем, у которого нет водительских прав. Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает за это нарушение штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Также в данной статье речь идёт о передаче управления лицу, заведомо не имеющему права управления. Размер штрафа - 30 тысяч рублей.

Воропаев добавил, что кроме того, таких родителей могут наказать по статье о ненадлежащем воспитании детей. За это КоАП предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что борьба с тонировкой автомобилей сегодня – это создание видимости борьбы за безопасность.

