«Обход для мошенников»: Бизнес не пострадает из-за блокировки «Киви кошельков»

«Я не слышала от бизнеса, что используются «Киви кошельки». Подобные схемы использовались в оплатах через интернет, маркетплейсы больше использовали. А малый бизнес если и пользовался этой услугой, то только в минимальном количестве. Я не думаю, что это будет существенно. В основном все оплаты идут на счет банковский, предпринимателю так удобнее. А «Киви кошелек» - это обходная история. Именно через «Киви кошелек» много мошеннических схем образовалось. Я не думаю, что бизнес от этого пострадает вообще», - рассказала она.

Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с «Радиоточкой НСН» главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.

