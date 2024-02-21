«Обход для мошенников»: Бизнес не пострадает из-за блокировки «Киви кошельков»

Янина Гришина в эфире НСН заявила, что добросовестные предприниматели используют банковские счета.

Блокировка «Киви кошельков» никак не скажется на добросовестных предпринимателях, так как они используют для работы банковские счета, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», который «не являлся значимым кредитором реального сектора экономики» и занимался высокорисковыми операциями. Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно на фоне отзыва лицензии, передает ТАСС. Центробанк позднее выступил с разъяснением, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Платежная система Contact также не будет работать из-за отзыва лицензии у «Киви банка».

Пополнение «Киви кошелька» стало недоступно после отзыва лицензии у Киви банка

«Я не слышала от бизнеса, что используются «Киви кошельки». Подобные схемы использовались в оплатах через интернет, маркетплейсы больше использовали. А малый бизнес если и пользовался этой услугой, то только в минимальном количестве. Я не думаю, что это будет существенно. В основном все оплаты идут на счет банковский, предпринимателю так удобнее. А «Киви кошелек» - это обходная история. Именно через «Киви кошелек» много мошеннических схем образовалось. Я не думаю, что бизнес от этого пострадает вообще», - рассказала она.

Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с «Радиоточкой НСН» главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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