Россиян предупредили о мошенниках-«Дедах Морозах»
В предновогодние дни прогнозируют появление большого числа фишинговых сайтов с предложением услуг «артистов», которые готовы поздравить россиян в образе Деда Мороза и Снегурочки. Их услуги обычно ниже рыночных, отмечают в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Об этом сообщает ТАСС.
«При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках», —пояснил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Эксперты рекомендовали перед заказом проверять адрес страницы, где предлагают товары или услуги, чтобы не попасть в руки мошенников, пишет Газета.ru.
Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости сообщила о новой схеме мошенничества в России. Телефонные мошенники стали использовать новую схему, по которой жертвы сами звонят в поддельный кол-центр и сообщают данные либо совершают действия, позволяющие злоумышленникам вывести с их счетов деньги.
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