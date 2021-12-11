Россиян предупредили о мошенниках-«Дедах Морозах»

«При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках», —пояснил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Эксперты рекомендовали перед заказом проверять адрес страницы, где предлагают товары или услуги, чтобы не попасть в руки мошенников, пишет Газета.ru.

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости сообщила о новой схеме мошенничества в России. Телефонные мошенники стали использовать новую схему, по которой жертвы сами звонят в поддельный кол-центр и сообщают данные либо совершают действия, позволяющие злоумышленникам вывести с их счетов деньги.

