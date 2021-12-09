Полиция составила топ-6 мошеннических схем 2021 года

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин заявил, что одной из самых популярных схем дистанционного мошенничества в 2021 году в России стал звонок якобы от сотрудника банка с информацией о несанкционированных действиях с картой или счётом потерпевшего, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, преступники по-прежнему пытаются обмануть граждан, по телефону сообщая им о якобы попавших в беду родственниках, требуя деньги за решение проблемы. Также россиян просят оказать «помощь» в поимке преступников, в результате которой потерпевшие переводят мошенникам свои сбережения.

Кроме того, в топ-6 попали мошенничества через объявления, когда аферисты пытаются узнать данные банковской карты, заявляя о желании внести задаток при покупке товара, либо исчезая после получения предоплаты от покупателя.

Ещё одним способом лишиться сбережений являются фишинговые ссылки, когда граждане вводят информацию о картах и счетах на поддельных сайтах, имитирующих, например, онлайн-магазин или страницу банка. Также у мошенников стали популярны сообщения о якобы положенных социальных выплатах, по итогам которых россияне выдют злоумышленникам конфиденциальную информацию и остаются без денег.

Васенин добавил, что всего в Москве по итогам одиннадцати месяцев 2021 года произошло более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества.

Ранее Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников, сообщает RT.

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