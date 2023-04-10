Россиян предупредили о мошенничестве с полезными ресурсами для бухгалтеров
Мошенники придумали новую схему для кражи денег у российских компаний, создавая якобы полезные ресурсы для бухгалтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.
По данным экспертов, похищением средств занимается группировка Watch Wolf, которая распространяет вредоносные программы на компьютеры бухгалтеров.
«Для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», — уточнили в Bi.Zone.
В компании отметили, что мошенники добавили на специально созданные ресурсы ключевые слова, которые могут использоваться в поисковых запросах бухгалтеров, указывает RT. Кроме того, злоумышленники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковиков. Фейковые ресурсы имитируют сайты, где, например, можно загрузить шаблоны документов, пишет «Свободная пресса».
После скачивания документа в загрузочной папке на устройстве жертвы оказывается архив, при открытии которого загружается вредоносный софт. ПО собирает данные о системе, устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru