Российская пенсионерка отправила мошенникам 10 млн рублей за пять месяцев

В августе 2022 прошлого года пострадавшая перешла по сомнительной ссылке в интернете и оставила свой номер телефона. Затей с ней связался неизвестный человек и предложил пройти регистрацию на платформе SynergyCapital, чтобы зарабатывать на инвестициях. Через пять месяцев женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что в телефонных переговорах с аферистами не следует использовать такие слова, как «да», «нет» и «я», поскольку мошенники могут использовать голос жертвы в своих целях.

