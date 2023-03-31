Российская пенсионерка отправила мошенникам 10 млн рублей за пять месяцев
Петербургская пенсионерка решила заработать на инвестициях и отправила аферистам 10 млн рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
В августе 2022 прошлого года пострадавшая перешла по сомнительной ссылке в интернете и оставила свой номер телефона. Затей с ней связался неизвестный человек и предложил пройти регистрацию на платформе SynergyCapital, чтобы зарабатывать на инвестициях. Через пять месяцев женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.
Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что в телефонных переговорах с аферистами не следует использовать такие слова, как «да», «нет» и «я», поскольку мошенники могут использовать голос жертвы в своих целях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru