Россиян предупредили о мошенничестве с использованием трансляции экрана

Как поясняют специалисты, злоумышленники в начале создают аккаунт, который якобы принадлежит Сбербанку. Затем звонят потенциальной жертве и спрашивают, было ли обновлено мобильное приложение банка. Получив отрицательный ответ, призывают дождаться звонка от профильного специалиста для установки новой версии.

Далее сообщник мошенника звонит человеку через мессенджер с функцией трансляции экрана. Во время подобного видеозвонка подключается «роботизированная система для диагностики счета», открывающая преступникам доступ к номеру карты, сумме на счетах и кодам в SMS от банков.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ, передает «Радиоточка НСН».

