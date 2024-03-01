Россиян предупредили о мошенничестве с использованием трансляции экрана

Мошенники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Об этом заявили эксперты «Сбера» в рамках проекте о кибербезопасности «Кибрарий».

В 2023 году количество мошенничеств с Telegram Premium выросло в два раза

Как поясняют специалисты, злоумышленники в начале создают аккаунт, который якобы принадлежит Сбербанку. Затем звонят потенциальной жертве и спрашивают, было ли обновлено мобильное приложение банка. Получив отрицательный ответ, призывают дождаться звонка от профильного специалиста для установки новой версии.

Далее сообщник мошенника звонит человеку через мессенджер с функцией трансляции экрана. Во время подобного видеозвонка подключается «роботизированная система для диагностики счета», открывающая преступникам доступ к номеру карты, сумме на счетах и кодам в SMS от банков.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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