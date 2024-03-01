Россиян предупредили о мошенничестве с использованием трансляции экрана
Мошенники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона для кражи личных данные россиян. Об этом заявили эксперты «Сбера» в рамках проекте о кибербезопасности «Кибрарий».
Как поясняют специалисты, злоумышленники в начале создают аккаунт, который якобы принадлежит Сбербанку. Затем звонят потенциальной жертве и спрашивают, было ли обновлено мобильное приложение банка. Получив отрицательный ответ, призывают дождаться звонка от профильного специалиста для установки новой версии.
Далее сообщник мошенника звонит человеку через мессенджер с функцией трансляции экрана. Во время подобного видеозвонка подключается «роботизированная система для диагностики счета», открывающая преступникам доступ к номеру карты, сумме на счетах и кодам в SMS от банков.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ, передает «Радиоточка НСН».
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