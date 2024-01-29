В 2023 году количество мошенничеств с Telegram Premium выросло в два раза

Аналитики заявили о росте количества мошенничеств с Telegram Premium в два раза в 2023 году.

Фишинговые сайты завлекают пользователей и предлагают оплатить подписку со скидкой. В январе их было выявлено более 20, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что подписка стала популярным подарком для родных и близких, на чем и играют мошенники.

Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС

Мошенники будут пытаться «развести» россиян на цифровой рубль от лица ЦБ, заинтересовать это может тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах, заявил ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко «Радиоточке НСН». Пушко рассказал, что в большей степени цифровой рубль заинтересует тех, кто пытается обойти «платежные» санкции, чем и воспользуются мошенники, которые будут предлагать скидки за новые схемы, а на самом деле «разведут» держателей нового рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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