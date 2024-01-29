В 2023 году количество мошенничеств с Telegram Premium выросло в два раза

Аналитики заявили о росте количества мошенничеств с Telegram Premium в два раза в 2023 году.

Фишинговые сайты завлекают пользователей и предлагают оплатить подписку со скидкой. В январе их было выявлено более 20, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что подписка стала популярным подарком для родных и близких, на чем и играют мошенники.