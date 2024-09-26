Россиян предупредили о мошенничествах через обновление банковских приложений

Мошенники стали похищать деньги россиян через призыв обновить банковские приложения, рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, передает РБК.

В сентябре каждый десятый звонок в мессенджерах от злоумышленников был именно с такой просьбой. Преступники «давят» на свою жертву, чтобы человек скорее обновил приложение, однако переход по ссылке грозит потерей всех данных, мошенники получают доступ к мобильному банку.

В первой половине 2024 года мошенники на 30% чаще использовали технологию Deepfake

До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций.

По его словам, мошенники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания. Кроме данных карты, аферисты могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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