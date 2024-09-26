Россиян предупредили о мошенничествах через обновление банковских приложений
Мошенники стали похищать деньги россиян через призыв обновить банковские приложения, рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, передает РБК.
В сентябре каждый десятый звонок в мессенджерах от злоумышленников был именно с такой просьбой. Преступники «давят» на свою жертву, чтобы человек скорее обновил приложение, однако переход по ссылке грозит потерей всех данных, мошенники получают доступ к мобильному банку.
До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций.
По его словам, мошенники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания. Кроме данных карты, аферисты могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туристический налог с 2025 года появится в Новосибирске
- Ван И: Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь
- В России рассказали о планах добывать ежегодно 540 млн тонн нефти до 2050 года
- Россиян предупредили о мошенничествах через обновление банковских приложений
- Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения
- СМИ: Кофе в России подорожает на 20–30% к концу 2024 года
- СМИ: Снижение цен на недвижимость может нанести ущерб банковскому сектору
- В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий
- Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
- СМИ: В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru