В первой половине 2024 года мошенники на 30% чаще использовали технологию Deepfake
В первой половине 2024 года число мошеннических действий с помощью Deepfake-видео выросло на 30%, рассказал управляющий RTM Group Евгений Царев.
«Впереди нас ждут еще большие «рекорды», скорее всего после 2025 года», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, рост числа обманов подобного рода связан с простотой технологии, с созданием фейкового видео или голосового сообщения сегодня справится даже школьник. При этом при получении видео или аудиосообщения человек часто стремится найти оправдание даже необъяснимым ляпам, поскольку доверие населения к подобным сообщениям растет.
Ранее Центробанк сообщил, что в первом квартале 2024 года банки предотвратили хищение средств клиентов в размере двух триллионов рублей, отразив 13,9 миллиона кибератак, напоминает «Радиоточка НСН».
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