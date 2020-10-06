Россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени Zoom

В компании Group-IB предупредили о мошеннической рассылке от имени Zoom. Пользователям предлагается компенсация «в связи с COVID-2019». Для того, чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке. При этом жертва мошеннической схемы перенаправляется на мошеннический сайт. Таким образом у клиента похищаются деньги и данные банковской карты.

Экс-советник Путина предложил разоблачать «тюремных банкиров» по ТВ

По словам специалистов, злоумышленники используют популярность сервиса Zoom в связи с переходом россиян на дистанционную работу.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН сообщил, что многие россияне выбирают кнопочные телефоны из-за страха слежки, однако, как заверил эксперт, в этом вопросе они ничем не отличаются от современных смартфонов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИнтернетМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры