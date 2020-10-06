Россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени Zoom
В компании Group-IB предупредили о мошеннической рассылке от имени Zoom. Пользователям предлагается компенсация «в связи с COVID-2019». Для того, чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке. При этом жертва мошеннической схемы перенаправляется на мошеннический сайт. Таким образом у клиента похищаются деньги и данные банковской карты.
По словам специалистов, злоумышленники используют популярность сервиса Zoom в связи с переходом россиян на дистанционную работу.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН сообщил, что многие россияне выбирают кнопочные телефоны из-за страха слежки, однако, как заверил эксперт, в этом вопросе они ничем не отличаются от современных смартфонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru