Россиян предупредили о массовых сокращениях в течение ближайших 5-10 лет
Массовые сокращения ждут россиян в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин в интервью изданию «Газета.Ru».
По его словам, темпы сокращений замедлятся, когда останется только персонал, необходимый для поддержания технологических процессов. Гизатуллин привел в пример исследования аналитиков: так, согласно данным портала «Работа.ру» численность персонала осенью 2025 года планировали снизить 12% компаний против 8% осенью 2024 года. В свою очередь специалисты портала hh.ru отметили, что число вакансий значительно снизилось, а количество резюме, напротив, уменьшилось: по мнению Гизатуллина, тенденция, когда число резюме обогнало число вакансий, наблюдается впервые.
Гизатуллин объяснил сокращения сменами моделей труда, снижением затрат, экономической неопределенностью, растущим спросом на аналитиков, а также непрекращающейся автоматизацией бизнес-процессов и внедрением ИИ.
В частности, добавил эксперт, устойчивый тренд на оптимизации наметился в ИТ-секторе. Использование нейросетей сокращает задачи джуниоров, дизайнеров, линейных разработчиков и специалистов с устаревшими навыками. Кроме того, указал Гизатуллин, многие ИТ-решения были ответом на уход западных аналогов. Сегодня, когда они написаны и внедрены, необходимость в большом штате разработчиков отпала, он «оптимизируется». Происходящее, по его мнению, свидетельствует о структурных изменениях бизнеса: компании вынуждены делать бизнес более эффективным при новых финансовых вызовах, таких, как новый НДС и почти полная отмена упрощенной системы налогообложения. Гизатуллин назвал это позитивным моментом для страны в стратегической перспективе.
Гизатуллин посоветовал компаниям проводить аудит, определиться с тем, какие функции можно вывести за штат, а какие задачи лучше автоматизировать. Сотрудникам же он порекомендовал пересмотреть собственную ценность.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций ИИ ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
