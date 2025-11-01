Россиян предупредили о массовых сокращениях в течение ближайших 5-10 лет

Гизатуллин объяснил сокращения сменами моделей труда, снижением затрат, экономической неопределенностью, растущим спросом на аналитиков, а также непрекращающейся автоматизацией бизнес-процессов и внедрением ИИ.

В частности, добавил эксперт, устойчивый тренд на оптимизации наметился в ИТ-секторе. Использование нейросетей сокращает задачи джуниоров, дизайнеров, линейных разработчиков и специалистов с устаревшими навыками. Кроме того, указал Гизатуллин, многие ИТ-решения были ответом на уход западных аналогов. Сегодня, когда они написаны и внедрены, необходимость в большом штате разработчиков отпала, он «оптимизируется». Происходящее, по его мнению, свидетельствует о структурных изменениях бизнеса: компании вынуждены делать бизнес более эффективным при новых финансовых вызовах, таких, как новый НДС и почти полная отмена упрощенной системы налогообложения. Гизатуллин назвал это позитивным моментом для страны в стратегической перспективе.

Гизатуллин посоветовал компаниям проводить аудит, определиться с тем, какие функции можно вывести за штат, а какие задачи лучше автоматизировать. Сотрудникам же он порекомендовал пересмотреть собственную ценность.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций ИИ ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

