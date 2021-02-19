Россиян предупредили о фейковых онлайн-магазинах, продающих тесты на антитела к COVID-19

Россиян предупредили быть осторожными с онлайн-магазинами, продающими тесты на антитела к коронавирусу. В Роскачестве сообщили о мошенниках, которые этим занимаются.

По данным службы, злоумышленники создают фейковые сайты, которые выглядят как настоящие, но после того, как клиент оплачивает заказ, средства уходят на счет мошенника, а покупатель остается без товара.