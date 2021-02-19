Россиян предупредили о фейковых онлайн-магазинах, продающих тесты на антитела к COVID-19
Россиян предупредили быть осторожными с онлайн-магазинами, продающими тесты на антитела к коронавирусу. В Роскачестве сообщили о мошенниках, которые этим занимаются.
По данным службы, злоумышленники создают фейковые сайты, которые выглядят как настоящие, но после того, как клиент оплачивает заказ, средства уходят на счет мошенника, а покупатель остается без товара.
По словам специалистов Роскачества, перед покупкой необходимо проверить подлинность сайта (верность доменного имени в строке браузера), наличие HTTPS и SSL (символ «замочка»), а также среднюю цену на услугу.
Как правило, на товары в фейковых онлайн-магазинах цены ниже рыночных на 50% и даже больше. Это должно насторожить покупателя, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что число DDoS-атак на российские онлайн-магазины в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом в два раза.
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