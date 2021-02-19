Названа средняя сумма мошеннического списания денег у россиян

Мошенники похищали у россиян в 2020 году в среднем 13,9 тысяч рублей – на 8% меньше, чем годом ранее. Однако общая сумма хищений увеличилась на 70%, пишет РБК со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».

Отмечается, что мошенники похищают небольшие суммы, чтобы не вызывать подозрение у службы фродмониторинга. При этом в 2020 году объем мошеннических операций достиг исторического максимума.

Абсолютные цифры украденных средств может привести только ЦБ, но эти данные еще не опубликованы. По оценкам Центробанка, мошенники за девять месяцев прошлого года похитили с банковских депозитов около 6,5 млрд рублей.