Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл
Покупка квартиры в рассрочку в России станет бессмысленной уже в 2026 году. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
Он напомнил, что с 1 апреля следующего года правила рассрочки на приобретение жилья ужесточатся - её можно будет оформить не более чем на шесть месяцев. Это значит, что такой способ покупки потеряет смысл.
«С рассрочкой есть смысл покупать, если есть возможность купить жилье таким способом без переплат... Пока подойдёт срок оплаты, деньги могут комфортно полежать на вкладах», — добавил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки составит полгода, а с 1 апреля 2028 года - четыре месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не без Лепса»: Бутман рассказал, как родилась их песня с Шаманом
- «С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы
- Любезно на выход: Айтишники первыми попадут под сокращения в 2026 году
- Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл
- Орбан: Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа
- В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству
- Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма
- Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
- Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru