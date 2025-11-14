Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл

Он напомнил, что с 1 апреля следующего года правила рассрочки на приобретение жилья ужесточатся - её можно будет оформить не более чем на шесть месяцев. Это значит, что такой способ покупки потеряет смысл.

«С рассрочкой есть смысл покупать, если есть возможность купить жилье таким способом без переплат... Пока подойдёт срок оплаты, деньги могут комфортно полежать на вкладах», — добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки составит полгода, а с 1 апреля 2028 года - четыре месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

