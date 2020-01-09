Россиян предупредил о январской эпидемии гриппа

Жителей России предупредили и надвигающейся эпидемии гриппа. Несмотря на то, что вирус уже атаковал ряд регионов страны, самый опасный период начнётся в конце января. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения и Минздраве, пишет Утро.ру.

Отмечается, что в Приморье уже разгуливает грипп. Местные медики фиксируют сразу три его штамма, в числе которых «свиной грипп» H1N1, H3N2 и B. Они же фиксируются специалистами в Санкт-Петербург. На Камчатке за первую неделю января официально зарегистрировано более 30 случаев заболевания гриппом.