Россиян предупредил о январской эпидемии гриппа
Жителей России предупредили и надвигающейся эпидемии гриппа. Несмотря на то, что вирус уже атаковал ряд регионов страны, самый опасный период начнётся в конце января. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения и Минздраве, пишет Утро.ру.
Отмечается, что в Приморье уже разгуливает грипп. Местные медики фиксируют сразу три его штамма, в числе которых «свиной грипп» H1N1, H3N2 и B. Они же фиксируются специалистами в Санкт-Петербург. На Камчатке за первую неделю января официально зарегистрировано более 30 случаев заболевания гриппом.
При этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предупреждала россиян о сезонном росте заболевания гриппом. По её словам, рост начался уже в декабре, а пик придётся на январь и начало февраля.
Ранее в эфире НСН бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения.
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