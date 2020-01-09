Россиян предупредил о январской эпидемии гриппа

9 января 202015:07

Жителей России предупредили и надвигающейся эпидемии гриппа. Несмотря на то, что вирус уже атаковал ряд регионов страны, самый опасный период начнётся в конце января. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения и Минздраве, пишет Утро.ру.

Отмечается, что в Приморье уже разгуливает грипп. Местные медики фиксируют сразу три его штамма, в числе которых «свиной грипп» H1N1, H3N2 и B. Они же фиксируются специалистами в Санкт-Петербург. На Камчатке за первую неделю января официально зарегистрировано более 30 случаев заболевания гриппом.

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При этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предупреждала россиян о сезонном росте заболевания гриппом. По её словам, рост начался уже в декабре, а пик придётся на январь и начало февраля.

Ранее в эфире НСН бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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