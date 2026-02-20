Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится в этом году

Президент России Владимир Путин посетит Китай в 2026 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай

«Понимание, что в этом году визит состоится, есть», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Как отметил Песков, сейчас подготовка визита президента России в Китай не ведется, договоренности по срокам пока не достигнуты. Кремль проинформирует, когда даты поездки будут согласованы.

Ранее Владимир Путин принял приглашение лидера Китая Си Цзиньпина посетить республику в первой половине 2026 года.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
