В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке

Взрыв газового баллона произошел на строительной площадке на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на объекте по адресу: Новосущевская улица, дом 15.

«Двое пострадавших рабочих переданы врачам», - сообщил источник.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Череповце произошел взрыв бытового газа в жилом доме, погиб один человек.

