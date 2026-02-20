В Москве двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке
20 февраля 202612:27
Взрыв газового баллона произошел на строительной площадке на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Инцидент произошел на объекте по адресу: Новосущевская улица, дом 15.
«Двое пострадавших рабочих переданы врачам», - сообщил источник.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Череповце произошел взрыв бытового газа в жилом доме, погиб один человек.
