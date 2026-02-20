МВД: Из Москвы в 2025 году выдворили более 26 тысяч иностранцев

Свыше 26 тысяч иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Ведомство подвело итоги работы по вопросам гражданства, регистрации иностранцев и противодействия нарушениям миграционного законодательства за прошлый год.

«В результате в отношении более 26 тысяч иностранных граждан приняты решения о выдворении», - отметили в управлении.

В том числе около 18 тысяч иностранцев были помещены в центр временного содержания, 646 граждан депортировали, пишет RT.

По данным МВД, полиция провела свыше 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в местах пребывания и работы иностранных граждан.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2025 году за нарушение законодательства из страны выдворили 72 тысячи иностранцев.

