«Сегодня никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не наблюдается. Страна достаточно долго подходит к порогу изменения возраста. В первую очередь должно быть больше долгожителей. Сегодня по сравнению с послевоенным периодом люди стали жить дольше. На фоне сохранности жизни, на фоне развития новых технологий в медицине, спорте, здравоохранении долгожительства Россия сегодня вступила в период, когда наши пожилые граждане живут не просто долго, но и активно долго. Поэтому пенсионный возраст и был изменен. В 2028 году только закончится переход по изменению законодательства. Ближайшие 15-20 лет никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не будет. При существующем балансе работающих и пенсионеров мы сможем обеспечить пенсионную систему», — сказала собеседница НСН.

Согласно информации Социального фонда по состоянию на январь 2026 года, число работающих пенсионеров в разных регионах распределяется следующим образом: в Москве — свыше 500 тысяч человек, в Московской области — более 400 тысяч, а в Санкт‑Петербурге — более 300 тысяч. С начала 2026 года пенсии для работающих пенсионеров проиндексировали на 7,6% — наравне с выплатами для тех, кто не трудоустроен. Кроме того, ожидается дополнительное повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в августе текущего года.

Эксперты в сфере трудоустройства отмечают тенденцию: все больше российских пенсионеров стремятся найти работу. По их мнению, одна из ключевых причин такого выбора — ощущение скуки на пенсии.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.

