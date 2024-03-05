В МИД РФ заявили о кибератаках Запада в преддверии выборов президента
Страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России. Как пишет ТАСС, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Выступая на совещании Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, он указал, что, по данным Центризбиркома, в 2022 году на муниципальных выборах было отражено около 170 тысяч кибератак за один день.
По его словам, в настоящее время избирательная система России демонстрирует устойчивость.
«Хорошо, что наша избирательная система оказалась устойчивой против внешнего кибервоздействия, но это и показатель того, насколько велико давление недругов на российское государство», - заключил Аскальдович.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что у России самая открытая и прозрачная избирательная система, у которой нет аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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