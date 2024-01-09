Россиян попросили не выбрасывать живые ёлки на свалку

Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних ёлок, пишет РБК.

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Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду.

Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы.

Ранее врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев заявил, что домашние кошки в ходе игры могут проглотить елочный дождик или мишуру, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЕлкиРоссиянеЭкология

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