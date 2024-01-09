Россиян попросили не выбрасывать живые ёлки на свалку
9 января 202421:10
Россиян предупредили об опасности выброшенных на свалку новогодних ёлок, пишет РБК.
Дело в том, что из выброшенных новогодних елей исходят токсичные вещества. На свалке дерево будет гнить долго, а значит, выделяемые в процессе метан и углекислый газ сильнее загрязнят окружающую среду.
Эксперты советуют сдать ель в специальные пункты утилизации, где их превратят в щепу для удобрения почвы.
Ранее врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев заявил, что домашние кошки в ходе игры могут проглотить елочный дождик или мишуру, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru