Главная экоелка России появилась в Московском зоопарке
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова приняла участие в торжественном открытии главной экоелки страны в Московском зоопарке. Созданием праздничного наряда восьмиметровой красавицы занимались участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка». Ее организовало ведомство в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».
В украшении елки участвовали ребята из всех российских регионов, в том числе из ДНР или ЛНР. Всего из мусора, ненужных вещей, переработанных или природных материалов было создано более 5000 экологичных новогодних игрушек.
Красную ленту торжественно перерезали Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Кроме того, в церемонии участвовали глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский и известная российская певица Юлия Савичева.
«Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами — Московским зоопарком и “Русской медиагруппой” — чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками!» — сказала Радионова. Она назвала все работы талантливыми, отметила, что каждая из них излучает сердечное тепло и заботу об окружающей среде. Руководитель Росприроднадзора выразила уверенность, что всем участникам конкурса будет приятно рассматривать елку и находить на ней сделанную своими руками игрушку.
Авторы экоигрушек сами повесили свои украшения на новогоднюю елку. Среди множества творческих работ оказался и белый медведь из пенопласта — талисман премии «Экология — дело каждого». Множество поделок было посвящено именно арктическим жителям.
Акулова отметила, что ей очень приятно, что экоелка порадует гостей Московского зоопарка, и поблагодарила всех ребят за участие в конкурсе. «Вместе с Росприроднадзором мы спасли не одного краснокнижного зверя и очень надеемся, что эти истории послужат для подрастающего поколения важным примером ответственного отношения к дикой природе», — подчеркнула она.
Для гостей была проведена уникальная экскурсия. Они смогли навести животных, которых спасли представители Росприроднадзора и специалисты Московского зоопарка, в частности, гималайских медведей — одного из них опекает радиостанция «Русское радио».
«Экоелка — это добрая и полезная инициатива Росприроднадзора. Она помогает популяризировать тему экологии и сохранения исчезающих животных», — заявил Бунин. Он одобрил то, что компании заботятся о редких жителях зоопарка и осознают ответственность общества за их сохранность.
В свою очередь Боярский поддержал новогоднюю инициативу Росприроднадзора, Урожаева отметила важность изучения вопросов изменения климата, а Савичева поприветствовала гостей церемонии.
«Я рада увидеться с вами сегодня и посмотреть на первую елку в нашей стране. Это же просто прекрасно!» — сказала певица.
Все юные гости праздника получили сладкие подарки от Деда Мороза, такие же призы получат авторы всех новогодних украшений. Радионова пригласила посетить экоелку в Московском зоопарке, зарядиться предновогодним настроением и вдохновиться на создание собственных экоигрушек всех желающих.
Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер — РИА Новости, международный информационный партнер — Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.
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