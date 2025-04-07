В Госдуме предложено ввести уполномоченного по правам животных в России
В Госдуме планируют ввести институт уполномоченного по правам животных в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект закона, автор которого - депутат от партии «Справедливая Россия – За правду!» Дмитрий Гусев.
По его словам, это требуется для того, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы причинили ущерб. Парламентарий отметил, что в 90% случаев нападения собак происходят с участием домашних животных, а не бездомных.
Ожидается, что инициатива сделает улицы безопаснее.
Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru