Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня

Показатель опустился до 34%. Это ниже предыдущего значения в 36%. В момент вступления Трампа в должность в январе 2025 года его поддержка была на уровне 47%.

Значительное падение популярности политика произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали боевые действия против Ирана, что привело к резкому росту цен на бензин. Также недовольство у населения вызывает экономическая политика президента США: только 22% участников исследования положительно оценивают его действия по урегулированию стоимости жизни.

Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

