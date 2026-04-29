СМИ: Набиуллина считает сбережения россиян единственным источником финансирования экономики

«До 2022 года нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем так, сбережения граждан Европы, США. Именно ‌сбережения», - указала она. По ее словам, из-за низких процентных ставок российские компании «могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки».

«Предельно упрощая, наш экспортный сектор, который брал за рубежом эти кредиты, он мог кредитоваться у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров, которые поставлял туда на экспорт», — заявила руководитель регулятора.

Набиуллина указала, что в настоящее время мировые сбережения «недоступны». «Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки», - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вклады в банки на сегодняшний день являются основным инструментом сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

