Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
Госдума намерена в декабре-январе рассмотреть законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах, согласно которому россияне будут должны проверять газовое оборудование в квартирах. Об этом пишут Известия со ссылкой на председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.
Проект вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация»: жильцам придется заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания, отмечает Ura.ru.
Первое чтение законопроекта состоялось еще в 2018 году. Теперь инициативу переработали и представят ко второму чтению.
Как отметил член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, решение обязать проводить проверки газового оборудования назрело давно.
«Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью. Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников», — подчеркнул Якубовский.
Требования к газовой организации, порядок и условия заключения, изменения и расторжения договоров для обслуживания оборудования, регламентные сроки установят отдельным нормативным актом правительства РФ.
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