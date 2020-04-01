Из больницы в Коммунарке выписаны 35 человек за сутки
За последние сутки из больницы в Коммунарке выписались 35 человек с коронавирусом. Об этом главврач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook. По его словам, в медучреждении остается более 150 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.
По словам медика, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на данный момент подключены четверо пациентов.
Во вторник у Дениса Проценко был обнаружен коронавирус. Он сообщил, что самоизолировался в своем кабинете в больнице Коммунарки, чтобы работать дистанционно. Его состояние удовлетворительное. На прошлой неделе медик встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
По последним данным, в России зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли. За последние сутки выявлено 500 новых случаев, в основном в Москве (387). Столичный регион лидирует по общему числу заболевших: из 2337 пациентов 1613 в Москве и 119 в Московской области. В Санкт-Петербурге число случаев заражения приближается к сотне, на четвёртом месте Свердловская область.
В Москве увеличение количества заболевших связали с улучшением выявляемости.
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