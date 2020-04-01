Из больницы в Коммунарке выписаны 35 человек за сутки

За последние сутки из больницы в Коммунарке выписались 35 человек с коронавирусом. Об этом главврач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook. По его словам, в медучреждении остается более 150 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

По словам медика, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на данный момент подключены четверо пациентов.

Во вторник у Дениса Проценко был обнаружен коронавирус. Он сообщил, что самоизолировался в своем кабинете в больнице Коммунарки, чтобы работать дистанционно. Его состояние удовлетворительное. На прошлой неделе медик встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.