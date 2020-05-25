Россиян обрекли на вечное сосуществование с коронавирусом

«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить», - сказала она, добавив, что «мы уже многое умеем», в том числе и жить вместе с коронавирусом, сохраняя при этом здоровье.



В ходе того же брифинга Попова заявила, что масочный режим в стране будет действовать еще один-два месяца.



Кроме того, глава ведомства предупредила, что россияне, которые будут возвращаться домой из зарубежных стран, будут самоизолироваться на две недели за свой счет.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом призвал россиян не торопиться с планированием зарубежных поездок. Он заявил, что коронавирус был завезен в Россию из-за границы, поэтому россиянам в целях безопасности в ближайшее время лучше отказаться от зарубежного туризма, передает NEWS.ru

