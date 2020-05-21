Попова разрешил отправлять детей в летние лагеря без масок

Детям, которые этим летом отправятся в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пристальное внимание в лагерях также будет уделяться соблюдению социальной дистанции. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что летнюю оздоровительную кампанию можно планировать, однако проводить её без выезда детей в другие регионы.

В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что горячая линия по вопросам организации детского летнего отдыха заработает 25 мая.

В Госдуме попросили Минпросвещения не торопиться с объявлением отдыха в детских лагерях

Ранее НСН писала, что летние смены в детских лагерях могут сократить на неделю – с 21 до 14 дней. Об этом рассказала замглавы департамента политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева. Кроме того, по её словам, министерство рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля.

Также Голубева отметила, что изначально этим летом в оздоровительные лагеря планировалось отправить 7 млн детей. Они должны были посетить более 45 тысяч организаций отдыха. Однако в связи в эпидемией коронавируса планы были скорректированы.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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