Попова разрешил отправлять детей в летние лагеря без масок

Детям, которые этим летом отправятся в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пристальное внимание в лагерях также будет уделяться соблюдению социальной дистанции. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что летнюю оздоровительную кампанию можно планировать, однако проводить её без выезда детей в другие регионы.

В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что горячая линия по вопросам организации детского летнего отдыха заработает 25 мая.