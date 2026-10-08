«Убийцы резюме»: Ищущих работу россиян отсеивают ИИ-агенты

90% резюме остаются без обратной связи, при этом работодатели ужесточили отбор, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.

Крупные сайты по поиску работы используют ИИ-агентов, которые изучают соискателей и выдают по ним заключения, заявила в интервью НСН HR-эксперт, хантер и карьерный консультант Зулия Лоикова.

«Мы видим ужесточение отбора и автоматизацию. Компании всё чаще стали использовать формальные фильтры: например, фото в определённом стиле, видео-визитки требуют, вводят психологические и профессиональные тесты, проверяют активность в соцсетях. До 90% резюме остается без обратной связи. При этом крупные рекрутинговые порталы внедрили ИИ-агентов, которые изучают профили и выдают заключение», - отметила эксперт.
«До 30 и после 50»: Кого из безработных бесплатно переобучают в России

При этом она отметила, что нейросети уже вытесняют «офисную рутину», работников без ярко выраженной специализации.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее расскзала в пресс-центре НСН, кто из безработных россиян может бесплатно переобучиться на новую специальность за счет государства.

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ФОТО: IMAGO/VCG / ТАСС
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