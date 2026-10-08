При этом она отметила, что нейросети уже вытесняют «офисную рутину», работников без ярко выраженной специализации.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее расскзала в пресс-центре НСН, кто из безработных россиян может бесплатно переобучиться на новую специальность за счет государства.

