Россиян начали обманывать с помощью медицинских полисов

Под этим предлогом россиянам отправляют СМС, в котором содержится код для входа в «Госуслуги».

Попадая в аккаунт, мошенники набирают кредиты и воруют деньги. Эксперты напоминают, что обновления полиса происходит автоматически, а также призывают никогда не сообщать код от «Госуслуг» посторонним.

Ранее основатель компании «Интернет-розыск» и директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал газете «Известия» о новом типе мошенничества — спуфинге. В ходе него злоумышленник маскируется под другого человека, компанию или объект, чтобы завоевать доверие пользователя.