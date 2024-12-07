Россиян начали обманывать с помощью медицинских полисов

Мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС: они рассказывают жертвам легенду об обязательном обновлении данных полиса ОМС, потому что бесплатная медицинская помощь якобы им больше недоступна, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова.

Мошенники создали «новогоднюю» схему обмана на деньги

Под этим предлогом россиянам отправляют СМС, в котором содержится код для входа в «Госуслуги».

Попадая в аккаунт, мошенники набирают кредиты и воруют деньги. Эксперты напоминают, что обновления полиса происходит автоматически, а также призывают никогда не сообщать код от «Госуслуг» посторонним.

Ранее основатель компании «Интернет-розыск» и директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал газете «Известия» о новом типе мошенничества — спуфинге. В ходе него злоумышленник маскируется под другого человека, компанию или объект, чтобы завоевать доверие пользователя.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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