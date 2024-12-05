Мошенники создали «новогоднюю» схему обмана на деньги

Мошенники создают в Telegram ложные аккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, предлагая клиентам от их имени принять участие в розыгрыше. Согласившимся сообщают о выигрыше, а затем пытаются узнать личную информацию, доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, данные банковских карт.

По словам мошенников, все это нужно для зачисления или передачи «приза» победителю. Такой конкурс аферисты могут провернуть от имени любой компании.

Ранее МВД предупредило новом виде мошенничества – спуфинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

