Россиян начали обманывать с помощью фишинговых ссылок на «Яндекс Музыку»

Мошенники атаковали россиян в популярных мессенджерах с помощью сообщений с фишинговыми ссылками, которые замаскированы под ссылки на приложение сервиса «Яндекс Музыка», сообщила группа компаний «Гарда».

Согласно данным, злоумышленники нацелились на устройства под управлением iOS и Android. Преступники пишут сообщения от имени знакомых из списка контактов своей жертвы и уговаривают установить вредоносное приложение под видом «Яндекс Музыки», где якобы «бесплатно дадут подписку». Указывается, что к настоящему приложению пересылаемая ссылка не имеет никакого отношения.

Мошенники вернулись к массовому использованию схемы «Мамонт»

Отмечается, что после установки устройство оказывается заражено троянской программой, которая открывает злоумышленникам полный доступ к смартфону жертвы. Чтобы избежать заражения, специалисты призывают отказаться от скачивания приложений из сторонних источников и пользоваться только официальными магазинами производителя, Google Play и App Store.

Кроме того, россиянам рекомендовали установить антивирус на телефон и компьютер для защиты от загрузки вредоносных файлов. Также необходимо связаться с человеком через другой канал коммуникации, а не через мессенджер, и уточнить, не украден ли его аккаунт.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МессенджерыМошенники

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