Россиян начали обманывать с помощью фишинговых ссылок на «Яндекс Музыку»

Мошенники атаковали россиян в популярных мессенджерах с помощью сообщений с фишинговыми ссылками, которые замаскированы под ссылки на приложение сервиса «Яндекс Музыка», сообщила группа компаний «Гарда».

Согласно данным, злоумышленники нацелились на устройства под управлением iOS и Android. Преступники пишут сообщения от имени знакомых из списка контактов своей жертвы и уговаривают установить вредоносное приложение под видом «Яндекс Музыки», где якобы «бесплатно дадут подписку». Указывается, что к настоящему приложению пересылаемая ссылка не имеет никакого отношения.