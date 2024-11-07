Мошенники вернулись к массовому использованию схемы «Мамонт»
В России аферисты вернулись к массовому использованию схемы «Мамонт», сообщают «Известия».
По данным МВД России, в классической схеме «Мамонт» злоумышленники похищают деньги и данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов. В новой схеме мошенники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, для якобы безопасности сделки.
Скрытые в таком приложении шпионские программы могут перехватывать данные банковской карты и коды из SMS. На сленге мошенников словом «мамонт» называют жертву. Одноименная схема популярна у мошенников в преддверии новогодних праздников, которые влияют на рост покупок на маркетплейсах.
Ранее мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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