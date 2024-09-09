Россиян могут обязать проходить процедуру примирения при расторжении брака
Граждан могут обязать проходить досудебную «примирительную процедуру» при расторжении брака. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание напомнило, что ранее глава Минюста Константин Чуйченко анонсировал подготовку законопроекта об обязательной «примирительной процедуре» при разводе. Супруги таким образом смогут договориться о разделе имущества, местожительстве детей, взыскании алиментов, пишет Ura.ru.
В Минюсте подтвердили, что инициативу прорабатывают с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти. Над законопроектом работают в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и в соответствии с основами госполитики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
«Коммерсантъ» отмечает, что в России уже действует закон о медиации — урегулировании споров с участием посредника, процедуру можно применять в семейных, гражданских, административных, трудовых, экономических спорах. При этом медиация носит добровольный характер, ее оплачивают участники спора, поэтому механизм не пользуется большой популярностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru