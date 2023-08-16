«Ради хайпа»: Депутат Кузнецов призвал не наказывать строго за фото атак ВСУ

Люди, публикующие фотографии и видео атак ВСУ, делают это обычно не из желания помочь врагу, а ради признания и славы, на первый раз в этом случае можно ограничиться предупреждением. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.

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Ранее власти Крыма определились, как хотят наказывать граждан за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны ВСУ, сообщило агентство РИА Новости. Председатель регионального парламента Владимир Константинов предложил штрафовать физических лиц на 30 тысяч рублей, госслужащих — на сумму до 100 тысяч рублей, юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Идею одобрил комитет Госдумы по обороне. По словам Кузнецова, подавляющее большинство людей публикует подобную информацию не из-за желания помочь врагу, а из-за непонимания последствий публикации.

«Играет роль жажда хайпа, признания. Людям нужна слава. Конечно, нужно прекратить практику публикации населением данных о том, где размещаются наши системы ПВО, или моментов прилетов. Все это помогает врагу. Но и переходить границ здравого смысла не стоит. За однократное нарушение, думаю, можно ограничиться предупреждением», — сказал Кузнецов.

Собеседник НСН также объяснил, чем подобная информация может помочь вражеским войскам.

«Враг понимает, где и какое оружие находится и как надо совершать диверсии, чтобы не попасться. Публикация кадров с моментами прилета может помочь в некоторых случаях: часто противнику ничего не даст понимание того, куда и как врезался его беспилотник, как он был сбит, но в некоторых случаях может помочь. Поэтому лучше воздержаться от публикаций любых подобных фотографий, ведь вряд ли простой человек сможет точно оценить, есть опасность или нет. При этом нет необходимости запрещать публикацию последствий атаки объектов, находящихся в общедоступных местах, — это и так видело множество людей, в том числе и со стороны врага. Если же пострадала, например, военная часть или другой режимный объект, понятно, что здесь есть что скрывать», — подытожил он.

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился из-за публикации свидетельств работы украинской системы ПВО и места падения ракет. Он назвал размещение таких материалов недопустимым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

