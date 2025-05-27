Россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу
Россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Так, самой распространенной причиной штрафов на работе стало нарушение трудового режима. Такой ответ дали 57% респондентов. Речь идет о неявке, опозданиях, отклонениях от графика. На втором месте оказалось ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности и случаев недостачи штрафы предусмотрены у 23% опрошенных.
При этом в России на 37,4% выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат, такие данные приводит Роструд. Объем просроченной задолженности по зарплатам также возрос на 43,5%, а в феврале увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.
Задержка зарплаты – это уголовная ответственность для работодателя, сотрудник при систематических нарушениях может обратиться в суд, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru