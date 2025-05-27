Россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Так, самой распространенной причиной штрафов на работе стало нарушение трудового режима. Такой ответ дали 57% респондентов. Речь идет о неявке, опозданиях, отклонениях от графика. На втором месте оказалось ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности и случаев недостачи штрафы предусмотрены у 23% опрошенных.