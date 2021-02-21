Россия зарегистрировала тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19
Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему, с помощью которой можно определять мутации коронавируса, в том числе «британского» штамма, сообщается на сайте ведомства 21 февраля.
«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — пояснила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Разработала тест-систему компания ДНК-технологии на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ.
Новшество подтвердило эффективность и достоверность результатов в ходе испытаний, пишут «Известия».
Ранее, 15 февраля, в Роспотребнадзоре анонсировали регистрацию отечественной тест-системы для выявления мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), первой в мире.
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