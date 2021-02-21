Россия зарегистрировала тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — пояснила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Разработала тест-систему компания ДНК-технологии на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ.

Новшество подтвердило эффективность и достоверность результатов в ходе испытаний, пишут «Известия».

Ранее, 15 февраля, в Роспотребнадзоре анонсировали регистрацию отечественной тест-системы для выявления мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), первой в мире.





