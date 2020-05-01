Россия зарегистрировала тест на определение антител к COVID-19

Тест на определение антител к COVID-19 зарегистрировал Росздравнадзор. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов. Он подчеркнул, что в разработке теста принимали участие сотрудники НМИЦ гематологии Минздрава, а также Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

По словам специалистов, тест поможет определить людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Система позволяет увидеть, как иммунная система реагирует на вирус.

«Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», - заявил Ефимов.

Известно, что тест-системы уже поступили в некоторые больниц для тестирования медперсонала, который работает с зараженными COVID-19. Также сообщается, что через некоторое время НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста для всех желающих.