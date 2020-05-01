Россия зарегистрировала тест на определение антител к COVID-19
Тест на определение антител к COVID-19 зарегистрировал Росздравнадзор. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов. Он подчеркнул, что в разработке теста принимали участие сотрудники НМИЦ гематологии Минздрава, а также Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.
По словам специалистов, тест поможет определить людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Система позволяет увидеть, как иммунная система реагирует на вирус.
«Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», - заявил Ефимов.
Известно, что тест-системы уже поступили в некоторые больниц для тестирования медперсонала, который работает с зараженными COVID-19. Также сообщается, что через некоторое время НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста для всех желающих.
Ранее НСН писала, что вакцина от коронавируса должна появиться, так или иначе, до конца года. Однако пока не ясно, потребуется ли ее регулярное применение. Об этом заявил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он отметил, что сейчас очень интенсивные разработки в этом направлении ведутся как за границей, так и России сразу в нескольких институтах. По оценке Чуланова, к концу дета будет уже в наличии несколько прототипов вакцины, передает «Интерфакс». К этому времени должны будут пройти основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах.
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