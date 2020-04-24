ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф. Портал отмечает, что среди них, в частности, шесть препаратов, которые созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Ранее НСН писала, что немецкие ученые приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах. Разрешение на проведение опытов выдал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха). Тестовые образцы вакцины получат 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, передает RT.
Между тем, Минздрав РФ планирует завершить доклинические исследования вакцины от COVID-19 до 31 мая. Об этом заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, передает Ura.ru.
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