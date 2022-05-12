В России с 1 июня изменят размер и порядок начисления некоторых пенсий
Пенсии для некоторых российских пенсионеров вырастут с 1 июня, также изменится порядок начисления ряда выплат. Об этом сообщает Life.
Так, прибавку получат уволившиеся с работы в феврале 2022 года пенсионеры. В конце зимы были проиндексированы на 8,6% пенсии неработающим пенсионерам, летом индексацию проведут для тех, кто продолжал работать в тот период.
Кроме того, с 1 июня вступают в силу новые правила начисления страховой пенсии по потере кормильца. Совершеннолетние выпускники школ, получающие такие выплаты, сохранят право на них до 1 сентября. Если выпускник будет продолжать обучение, пенсию ему будут выплачивать в этот период до 23 лет, отмечает РЕН ТВ.
Также в соответствии с новым законом не требуется доказательств иждивения детей умершего кормильца, достигших совершеннолетия и обучающихся очно, в том числе учреждениях за пределами страны, пишет Газета.ру. При этом на момент смерти кормильца дети не должны работать либо вести другую деятельность, по которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.
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