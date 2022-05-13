Эксперт назвала сроки следующей индексации страховой пенсии

Страховые пенсии в России проиндексируют в очередной раз 1 января 2023 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с «Вечерней Москвой».

В России с 1 июня изменят размер и порядок начисления некоторых пенсий

Специалист отметила, что точный размер индексации пока неизвестен. Как указала Финогенова, обычно индексация утверждается во время формирования бюджета Пенсионного фонда.

«Пока еще неизвестно, будет ли у нас дальше сам Пенсионный фонд или это будет Пенсионный фонд совместно с Фондом социального страхования», — подчеркнула профессор, предположив, что ситуация может проясниться осенью.

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