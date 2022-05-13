Эксперт назвала сроки следующей индексации страховой пенсии

Специалист отметила, что точный размер индексации пока неизвестен. Как указала Финогенова, обычно индексация утверждается во время формирования бюджета Пенсионного фонда.

«Пока еще неизвестно, будет ли у нас дальше сам Пенсионный фонд или это будет Пенсионный фонд совместно с Фондом социального страхования», — подчеркнула профессор, предположив, что ситуация может проясниться осенью.

