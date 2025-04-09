Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
Государственные закупки аналогов препарата «Оземпик» для потребностей пациентов с диабетом в 2024 году составили 2,3 млрд рублей. Это следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».
Это на 28% больше, чем годом ранее. Так, в прошлом году таких закупок провели 1490 стоимостью 11,2 млрд рублей, а в 2023 году было проведено 790 закупок на сумму 5,3 млрд рублей.
Специалисты компании провели анализ документов для тендеров, где семаглутид был в составе крупных партий вместе с другими лекарствами.
Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН заявил, что препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, и возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости в РФ
- В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр
- Россиянам назвали профессию, которая обеспечит пенсию вдвое выше средней
- В Ростовской области обезвредили БПЛА, запутавшийся в бельевых веревках
- Под Ульяновском сгорела купель святого источника Николая Чудотворца
- СМИ: В России может измениться плата за вывоз мусора
- В аэропорту Франции задержали сотрудницу МИД России
- Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей
- США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в хищении 32 млн рублей
- Трамп рассказал о желании стран заключить сделку с США для отмены пошлин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru