Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей

Государственные закупки аналогов препарата «Оземпик» для потребностей пациентов с диабетом в 2024 году составили 2,3 млрд рублей. Это следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Это на 28% больше, чем годом ранее. Так, в прошлом году таких закупок провели 1490 стоимостью 11,2 млрд рублей, а в 2023 году было проведено 790 закупок на сумму 5,3 млрд рублей.

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Специалисты компании провели анализ документов для тендеров, где семаглутид был в составе крупных партий вместе с другими лекарствами.

Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН заявил, что препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, и возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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