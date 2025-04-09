Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей

Государственные закупки аналогов препарата «Оземпик» для потребностей пациентов с диабетом в 2024 году составили 2,3 млрд рублей. Это следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Это на 28% больше, чем годом ранее. Так, в прошлом году таких закупок провели 1490 стоимостью 11,2 млрд рублей, а в 2023 году было проведено 790 закупок на сумму 5,3 млрд рублей.