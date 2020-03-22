Россия закрывает небо с Турцией с 23 марта
Росавиация объявила о том, что приостанавливает авиасообщение между Россией и Турцией с 23 марта. Исключение коснется только регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартерных рейсов, ориентированных на вывоз россиян.
«С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза», — заявила представитель Росавиации «Интерфаксу».
В субботу стало известно, что Турция временно прекращает авиасообщение с 46 странами для предотвращения распространения коронавируса. Об этом проинформировало агентство Anadolu. Отмечалось, что Россия в список стран с ограничением авиаперелетов не входила.
Ранее НСН сообщала, что в течение четырех дней планировалось доставить россиян из-за границы. По три рейса российских авиакомпаний организованы из Испании и Черногории, четыре рейса – из Португалии, еще два рейса - из Молдавии.
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