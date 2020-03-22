Россия закрывает небо с Турцией с 23 марта

Росавиация объявила о том, что приостанавливает авиасообщение между Россией и Турцией с 23 марта. Исключение коснется только регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартерных рейсов, ориентированных на вывоз россиян.

«С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза», — заявила представитель Росавиации «Интерфаксу».

Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса

В субботу стало известно, что Турция временно прекращает авиасообщение с 46 странами для предотвращения распространения коронавируса. Об этом проинформировало агентство Anadolu. Отмечалось, что Россия в список стран с ограничением авиаперелетов не входила.

Ранее НСН сообщала, что в течение четырех дней планировалось доставить россиян из-за границы. По три рейса российских авиакомпаний организованы из Испании и Черногории, четыре рейса – из Португалии, еще два рейса - из Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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